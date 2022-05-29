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رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن توفر الاكتفاء الذاتى من السلع

الأحد، 29 مايو 2022 03:59 م
رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن توفر الاكتفاء الذاتى من السلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، أطلقت شرارتها أثناء الاجتماع الهام الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد الرئيس الإماراتى، والملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، خلال شهر رمضان الماضى فى القاهرة.

 

وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة "سكاى نيوز عربية": "النقاش والتوجيه من القيادات الثلاثة أنه فى ضوء الأزمة العالمية الكبرى غير المسبوقة والتى تعتبر أسوأ أزمة مر بها العالم على مدار الـ 80 أو الـ 100 عام الماضية وأنه كان الضرورى أن يكون هناك نوع من التعاون والشراكة بين الدول التى تربطها علاقات قوية مثل مصر والأردن والإمارات بحيث يكون هناك نوع من التعاون والتكامل".

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تهدف لتوفير الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية وهناك مزايا نسبية تجمع هذه الدول الثلاث.. سواء حجم الأسواق ووجود البنية الأساسية الملائمة والعمالة المدربة ومنخفضة التكلفة بالنسبة لباقى دول العالم.. المواد الخام وتوافرها والتمويل اللازم لهذه المشروعات"، موضحا أن الهدف من هذه الشراكة فى ظل التجربة القاسية التى يمر بها العالم وتوقع نقص شديد فى سلاسل الإمداد والسلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية المهمة، لابد من الإسراع من التكامل، شبكة تكاملية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى للدول الثلاث".


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