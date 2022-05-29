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رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن بداية ونرحب بكل الأشقاء

الأحد، 29 مايو 2022 04:01 م
رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن بداية ونرحب بكل الأشقاء الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأولوية الأولى لمبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن للقطاعات التى تحتاج إلى الدعم، وهناك نقص فى توافرها فى الدول الثلاث فى ظل وجود فرص تصديرية هائلة لهذه القطاعات، موضحا أن البنية الأساسية والمواد الخام والتمويل موجود.

 

وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة "سكاى نيوز عربية": "هناك 5 قطاعات فى المرحلة الأولى لمبادرة الشراكة على رأسها المواد الغذائية والزراعة والصناعات مثل الصناعات المعدنية والألمونيوم والغاز والنسيج"، موضحا أنه تم وضع معايير فنية لوضع المعايير لهذه القطاعات وبناء على هذه المعايير التى تشمل البنية الأساسية والعمالة والحاجة إلى هذه الصناعات والسرعة فى تنمية هذه الصناعات كانت الأساس لاختيار هذه القطاعات كحزمة أولى، وإطلاق الحزمة الأولى".

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "الشراكة بين الدول الثلاث بداية ونرحب بدول أخرى وشراكات أخرى فى هذه المجالات.. والهدف تحقيق نوع من التكامل والاستفادة من المزايا النسبية لدولنا.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وهذه الكلمات التى ذكرت خلال اللقاء.. نرحب بالأشقاء من كافة الدول".


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