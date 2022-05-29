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رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع رؤية ثاقبة لتوفير مخزون من السلع الأساسية

الأحد، 29 مايو 2022 04:09 م
رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع رؤية ثاقبة لتوفير مخزون من السلع الأساسية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية ثاقبة للحكومة منذ سنوات من قبل هذه الأزمة الأخيرة، موضحا أن الهدف كان توفير السلع الأساسية وأن يكون لدينا مخزون يكفى من 4 لـ 6 أشهر.. وهذا تحقق بالفعل.. ولدينا احتياطى يكفى من 5 -6 أشهر من كل السلع الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والدواجن وزيت الطعام.

 

وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة "سكاى نيوز عربية": "نواصل العمل على الرغم من الأزمة العالمية الحادة.. ونعمل على الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع.. ولم يشعر المواطن المصرى بنقص أى سلعة من السلع"، متابعا: "كنا بنشوف فى كل دول العالم حتى المتقدمة نقص فى السلع.. وفى مصر لا يوجد أى نقص فى السلع.. وزيادة الأسعار فى ظل زيادة مداخلات الصناعة والمواد الخام وتكاليف الشحن وكل شيء زاد". 

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "الدولة المصرية كانت حريصة على البعد الاجتماعي.. والاستراتيجية التى تعاملت بها مع هذه الأزمة كانت امتصاص الجزء الأكبر وتحمل الجزء الأصغر للمواطن.. وكان لدينا احتياطى مالى يسمح لنا التدخل فى الأزمات الطارئة بداية من أزمة كورونا.. وكذلك لدينا احتياطى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.. ووفرنا 130 مليار لاستيعاب جزء من الزيادة فى الأسعار فى القمح والوقود وأن يكون الجزء البسيط على المواطن".

 


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