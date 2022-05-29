رئيس الكنيسة الأسقفية يرقى قسًا بريطانيًا لرتبة كانون للخدمة بإثيوبيا

كتب ـ محمد الأحمدى

منح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ترخيص (تكليف بالخدمة) للقس البريطاني مارتن ويليام للخدمة برتبة كانون بالكنيسة الأسقفية بإثيوبيا، حيث ترأس انتوني بول الأسقف المساعد صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وأوضح رئيس الأساقفة - فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم- أن رتبة كانون تعتبر لقبا شرفيا يُمنح لقسيس أو لشخص علمانى نظرًا لجهوده داخل الخدمة الكنسية وذلكوفقًا لتقاليد الكنيسة الأسقفية.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذى يرأسه دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة الحالى يضم 10 دول هي "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال".