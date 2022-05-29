دبلوماسى أوروبى: قمة الاتحاد غدا تبحث خيارات تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد دبلوماسي أوروبى، أن قمة الاتحاد الأوروبى غدا ستبحث خيارات تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قام الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، بزيارة قوات بلاده المتمركزة على الخطوط الأمامية فى منطقة خاركيف شمال شرقى أوكرانيا.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان اليوم الأحد إن الزيارة تعد الظهور الرسمي الأول لزيلينسكي خارج منطقة كييف منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في بلاده في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضاف المكتب الرئاسي أن زيلينسكي أشاد بجنود بلاده في المنطقة هناك.