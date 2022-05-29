خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية اليوم

كتب محمد جمال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزاليوم الأحد عددا من الأوامر الملكية فيما يلى نصوصها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

- يعفى الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

- يعين الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- تعيين الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

- يعين المهندس / خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

- يعفى الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

- يعين الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.

- يعفى الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

- يعين الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- يعين المهندس / طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ / حمود بن بداح المريخى مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

- يرقى اللواء الركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن .

- يرقى اللواء / محمد بن عبدالله البسامى إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.

يعين الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.