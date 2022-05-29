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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية اليوم

الأحد، 29 مايو 2022 07:36 م
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد جمال

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزاليوم الأحد عددا من الأوامر الملكية فيما يلى نصوصها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

- يعفى الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

-  يعين الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- تعيين الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

-  يعين المهندس / خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

- يعفى الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

- يعين الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.

- يعفى  الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

- يعين الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

-  يعين المهندس / طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

 - يعين الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

 - يعين الأستاذ / حمود بن بداح المريخى مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

 - يعين الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

 - يرقى اللواء الركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن .

 - يرقى اللواء / محمد بن عبدالله البسامى إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.

يعين الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.


خادم الحرمين الشريفين

السعودية

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