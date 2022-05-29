حى اللوتس بمشروع الإسكان المتميز فى أسوان يرى النور بعد تعثره 13 سنة.. صور وفيديو

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس "الإسكان المتميز" للوقوف على معدلات الإنجاز ، وخاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التى شهدت النور بعد 13 عام.

ويضم التجمعين الأول والثانى بالمشروع، نحو 3120 وحدة سكنية داخل 125 عمارة سواء للوحدات النصف تشطيب أو التشطيب الكامل منها 36 عمارة بالتجمع الأول تم تسليم 864 وحدة سكنية بها للمنتفعين ، و 2136 وحدة سكنية بالتجمع الثانى جارى تسليم 600 وحدة منها للمنتفعين.

وهو الذى توازى مع نهو 95 % من أعمال المرافق العامة والبنية التحتية بالتجمعين الأول والثانى ، خاصة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ، فضلاً عن رصف المحور الأول بطول 1.5 كم ، وبعرض 16 مترا، فيما جارى العمل فى المحور الثانى بطول 2.5 كم ، وبعرض 18 مترا، بالإضافة إلى رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية.

وخلال الجولة الميدانية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب مسئولى الشركات والجهات المختصة وضع محافظ أسوان حجر الأساس لمسجد حى اللوتس والذى سيتم إنشاؤه خلال 3 أشهر على مساحة 1300 م2 ، وأيضاً مكتب بريد الحى على مساحة 150 م2 ليقدم كافة الخدمات البريدية والتعاملات المالية.

وهو الذى يتواكب مع إستكمال المواقع الخدمية لإنشاء مول أرضى وسوق به كافة السلع على مساحة 750 م2 يتضمن محلات تجارية وبرجولات وأعمدة ديكورية على طراز السوق السياحى القديم ، ليعقب ذلك إنشاء مجمع مدارس وملعب خماسى.

ووجه محافظ أسوان، إلى أهمية إنهاء تركيب المصاعد الكهربائية حتى نهاية يونيو المقبل ، على أن يتم تأمين الأبواب الخارجية لها ، لحين التشغيل الفعلى من أجل الحفاظ على الأرواح وتوفير الحماية للساكنين ، علاوة على البدء في تنفيذ الحل النهائى لزيادة تدفقات مياه الشرب لحى اللوتس من خلال إنشاء الخزان العلوى بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على مساحة 3600 م2 وبتكلفة 100 مليون جنيه تشمل الخزان بطاقة 2500 م3/يوم ، ومد خط رئيسى للمياه بطول 1 كم وبقطر 450 مللى.

وكلف اللواء أشرف عطية الشركات المنفذة بضرورة رفع تراكمات الرتش والأتربة ، مع إستغلال المساحات البينية وسط العمارات فى نشر المسطحات الخضراء والزراعات والأرصفة والتدبيش والبلدورات وبلاط الإنترلوك بلون موحد.

وأثناء استماعه لآراء ومقترحات وشكاوى المقيمين بحى اللوتس طالب أشرف عطية منهم بضرورة تشكيل اتحاد عام للملاك والشاغلين لوضع منظومة متكاملة للحفاظ على المكتسبات التى شهدها الحى خلال الفترة الأخيرة من مرافق عامة وزراعات وغيرها ، مع ضمان الصيانة الدورية ، وهو الذى يتزامن بالتنسيق مع مديرية الأمن لتسيير دوريات راكبة من شرطة النجدة داخل الحى والمناطق المحيطة به.



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (1)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (2)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (3)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (4)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (5)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (6)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (7)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (8)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (9)



محافظ اسوان يتفقد الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية (10)