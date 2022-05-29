حملات مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية وإزالة الإشغالات بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الاسكندرية حملات مكبرة ،وذلك في اطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، لتنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة وازالة الاشغالات والتعديات وتلبية احتياجات المواطنين والاستحابة لشكواهم

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وإزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين

و تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملات تطبيق مواعيد الغلق الصيفية علي مستوي الأحياء حيث شن حى شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وتطبيق مواعيد الغلق شملت شوارع الطيار محمود شكري ، محطة سيدي جابر ولافيزون وعبداللطيف الصوفاني شارع الترعة المردومة وأسفل كوبري الساعة وبمحيط التدريب المهني ، المشير وعبدالعزيز فهمي والنقل والهندسة ودارا وزنانيري ومساكن الإسكان الصناعي ، ش الجواهر ، سموحة واسفرت الحملة عن ضبط عدد 195 حالة إشغال متنوع وتحرير عدد 28 محضر مابيم رصد بيئي وتموين وصحة وأمن صناعي وجهاز حماية المستهلك وفرض غرامات فورية تقدر ب 6 آلاف جنيه

وقام حى المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الاشغالات وتطبيق مواعيد الغلق استهدفت شوارع عمرو النجومي ومزلقان سيدي بشر ،المسرح وخالد بن الوليد ومجد العرب ،مسجد بدر وإبراهيم السيد ، عبد الله عبد المحسن ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر ، يوسف غالي ، محمد فريد ، سعيد الادهم والصيرفي و الحسين بن كمال وش البرقوقي والعيسوي وش عمرو بن العاص ومنطقه بئر مسعود واسفرت عن غلق 12 منشآة وضبط عدد 187 حاله إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 16 الف جنيه

ونفذ حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لازالة الاشغالات شملت شوارع السيد محمد كريم، مولاي محمد، سنان باشا، فرنسا، النصر، الجزائر، عادل خيري، الست نعيمه، وشارع الباب الأخضر.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 منشآة وفرض غرامات فورية تقدر ب 12 الف جنيه

وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق وازالة الاشغالات استهدفت شوارع اللواء جمال راشد خلف الغرفة التجارية، محور المحمودية أمام كوبري الزهور ،أمام باب الوكالة، محرم بك، جمال الدين نوح ، جرين ،طلعت حرب، النبي دانيال، ومحور المحمودية واسفرت الحملة عن غلق منشاة والتحفظ علي عدد 13شيشة وضبط عدد 110 حالة اشغال متنوع

وواصل حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملات تطبيق مواعيد الغلق وازالة الاشغالات شملت شوارع الامل ، شارع 8بالقباري ، الامير لؤلؤ ، الامان بمنطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 منشآة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الصيفيه

وقام حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة شملت شوارع ملك حفنى بحرى،جمال عبد الناصر، المندرة، مصطفى كامل ومتفرعاته ، صديقات الكتاب المقدس،المعمورة الشاطئ، النبوى المهندس واسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 منشآت وضبط عدد 31 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 10 الاف جنيه.