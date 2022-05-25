ضبط 1768 حالة إشغال وغلق 62 منشأة وتحرير 676 محضرا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، عددا من الحملات المكبرة الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء.

يأتى ذلك في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية في المحافظة، باستمرار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.



هذا وقد أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد 1768 حالة إشغال متنوع وغلق عدد سنترين تعليميين وعدد 16 مقهى، و 44 محل، بالإضافة إلى تحرير 676 محضر متنوع منها 29 محضر بيئة، و 5 محاضر صحة وتفتيش صيدلي ، و 9 طب بيطري، و 4 قوي عاملة، و 10 تموين، و 609 إشغال طريق، و 10 محاضر رخص محلات، كما أسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر ب 179 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة والمخالفة.



وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.





جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة