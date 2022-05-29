جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس لمتابعة سير الامتحانات بكلية الآداب

كتب ـ محمود راغب

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية رافقه فيها د. مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، والدكتور حنان كامل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأشاد بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قد بدأت أمس وتستمر لمدة شهر، دون أن يتخللها إجازات سوى أيام الجمعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب .

كما شدد الدكتور مصطفي مرتضي عميد الكلية على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، وكذلك ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه يستعد 22000 طالب لدخول الامتحانات وتم تخصيص 98 لجنة، وسعة كل لجنة حوالي 100 طالب بالمدرج، و40 طالبا بالقاعة، من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار 5 فترات يوميا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

كما تم التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس .

وأكدت "وكيلة الكلية"، أن الامتحانات بطريقة "البابل شيت " وبعضها مقالية، والتصحيح إلكتروني.

جدير بالذكر، أن كلية الآداب قد أعلنت عن قبول الاعتذارات الطبية في حالتى الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، لا قدر الله على أن يتم اختباره في دور الفصل الصيفي مع الاحتفاظ بالتقدير.