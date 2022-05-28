اليوم السابع
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انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بتربية عين شمس.. وتستمر حتى 28 يونيو

السبت، 28 مايو 2022 12:53 م
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بتربية عين شمس.. وتستمر حتى 28 يونيو امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتب محمود راغب

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انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022  بكلية التربية جامعة عين شمس والتي تستمر حتى  يوم الخميس 28 من يونيو دون أن يتخللها إجازات سوى أيام الجمعة .
 
وأجرى الدكتور حازم راشد عميد الكلية والدكتورة صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية جولة تفقدية للجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وتواجد أستاذ المادة يوم الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.
 
كما شددت إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير  التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع المشاركين في عملية الامتحانات للكمامة والتأكد من جاهزية المركز الطبي، والتأكيد على استعداد حجرات الكنترول، وأهمية تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب كما حرصت إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات للطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

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الفصل الدراسى الثانى

كليه التربيه

تربيه عين شمس


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