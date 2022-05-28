انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بتربية عين شمس.. وتستمر حتى 28 يونيو

كتب محمود راغب

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 بكلية التربية جامعة عين شمس والتي تستمر حتى يوم الخميس 28 من يونيو دون أن يتخللها إجازات سوى أيام الجمعة .

وأجرى الدكتور حازم راشد عميد الكلية والدكتورة صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية جولة تفقدية للجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وتواجد أستاذ المادة يوم الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

كما شددت إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع المشاركين في عملية الامتحانات للكمامة والتأكد من جاهزية المركز الطبي، والتأكيد على استعداد حجرات الكنترول، وأهمية تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب كما حرصت إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات للطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا.