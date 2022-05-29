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جداول امتحانات الفرصة البديلة للثانوى العام استعدادا للاختبارات غدا الاثنين

الأحد، 29 مايو 2022 10:00 ص
جداول امتحانات الفرصة البديلة للثانوى العام استعدادا للاختبارات غدا الاثنين امتحانات- أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع جدول الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لأداء الامتحانات غدا الاثنين ولمدة 3 أيام، حيث تعقد الامتحانات ورقيا فى المدارس بأسئلة اختيار من متعدد.
 
ويؤدى طلاب أولى ثانوى الاثنين الاختبار فى اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 31 مايو اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء، الأربعاء 1 يونيو الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالنسبة للصف الثانى الثانوى يؤدى الطلاب يوم الإثنين 30 مايو امتحانات اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا والثلاثاء 31 مايو اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والفيزياء والأحياء والفلسفة والمنطق، والأربعاء 1 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.
 
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