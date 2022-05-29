اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 12:56 م
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مسعف وسائق يعثران على 10آلاف جنيه بجوار متوفى بحادث ويسلمانها للأمن ببنى سويف

الأحد، 29 مايو 2022 12:24 م
مسعف وسائق يعثران على 10آلاف جنيه بجوار متوفى بحادث ويسلمانها للأمن ببنى سويف الإسعاف- صورة أرشيفية
بنى سويف هاني فتحي

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عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على متعلقات شخصية، عبارة عن مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و400 جنيها، بجوار متوفي في حادث مروري بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، أثناء نقله للمشرحة.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، إثر انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي.

وانتقل إلى مكان الحادث سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، قيادة عبد الرحمن صلاح الدين، ومسعف محمد عياد حمزة، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شاب يدعى " احمد . س . م "23 سنة، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وفوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و 400 جنيها تقريبا بجوار المتوفي بعد أن جرى نقله لمشرحة مستشفى ناصر العام، وسلموا المضبوطات بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر.

وشهد الطريق الزراعي مصر اسيوط بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما تسبب في وفاة شاب يدعى" احمد . خ . م " 23 سنة مقيم مركز ناصر ، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 


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