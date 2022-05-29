اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 06:39 م
أكرم القصاص
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تعيين طارق عامر رئيسًا لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية

الأحد، 29 مايو 2022 06:27 م
تعيين طارق عامر رئيسًا لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية محافظ البنك المركزى طارق عامر
أ ش أ

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أعلن البنك الأفريقي للتنمية تعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رئيسا جديدا لمجلس المحافظين بالبنك، خلفا لأكينومي أديسينا.
 
وذكر البنك في بيان له اليوم أن اختيار طارق عامر رئيسا لمجلس المحافظين بالبنك تم بالاجتماعات السنوية التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا نهاية الأسبوع الماضي، وضم المكتب الجديد لمجلس المحافظين، البرازيل نائب أول للرئيس وأوغندا نائب ثان.
 
من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن الاجتماعات السنوية، ستعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 الى26 مايو من العام المقبل 2023، مؤكدا دعم مصر للبنك الإفريقي للتنمية باعتباره مؤسسة متميزة تلعب دورا كبيرا في التنمية في القارة الأفريقية.

طارق عامر

مصر

البنك الأفريقي للتنمية

البنك المركزى المصري


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