تعليم سوهاج: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجارى

سوهاج ـ محمود مقبول

أكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، أن أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الشهادة الإعدادية تتم بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه، ومن المُنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجاري، فور اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأوضح أبو زيد، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 91 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، بينهم 1980 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهنية، مُوزعين على 15 لجنة.

يذكر أن الواء طارق الفقي محافظ سوهاج اعتمد، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، حيث بلغت نسلة النجاح الفصل الدراسى الأول 71%، وجاء عملية الإعتماد بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعددا من ممثلى وسائل الإعلام.

وبالنسبة للنتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية لطلاب محافظة سوهاج والتي تشمل 3 قطاعات هي شمال ووسط وجنوب يمكن للطلاب على مستوى المحافظة الإطلاع على النتيجة من هنا

ومن جانبه وأعرب المحافظ عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب من الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عربى أبوزيد أوشح أن عدد المتقدمين 48608بنين و42236 بنات بإجمالى 90844 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين بنون 48268 وبنات 41966 بإجمالى الحضور 90234 وبلغ عدد الطلاب الحاصلون على 50% فأكثر 63774 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 71%.

وجاء إحصاء اللجان والمدارس والطلاب قطاع شمال ومقره طهطا عدد اللجان 107 عدد المدارس 129 وعدد الطلاب نظامى 20391 وعدد الطلاب المنازل 629 طالبا وطالبة بإجمالى 21020 وبغلت جملة الطلاب بقطاع شمال الحاصلين على 50% فأكثر 11838 طالبا وطالبة وبهذا تكون نسبة النجاح بالقطاع 57%.

وفى قطاع وسط ومقره سوهاج عدد اللجان 207 وعدد المدارس 241 وعدد الطلاب نظامى 40136 وعدد الطلاب منازل 685 بإجمالى 40821 طالبا وطالبة، وبلغت جملة الطلاب بقطاع وسط الحاصلين على 50% فأكثر 30558 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 75%.

وقطاع جنوب ومقره جرجا عدد اللجان 158 وعدد المدارس 195 مدرسة وعدد الطلاب النظامى 28387 طالب وطالبة وعدد الطلاب المنازل 616 بإجمالى 29 003 طالب وطالبة وبلغت جملة الطلاب بقطاع جنوب والحاصلين على 50% فأكثر 63774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%.