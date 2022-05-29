تعليم الإسماعيلية: نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أسبوع

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، من المقرر أن تعلن خلال أسبوع، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، تصحيح مواد امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية" للعام الدراسي 2021 / 2022،على قدم وساق من أجل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا، خلال الأيام المقبلة، وإتاحتها على موقع المديرية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن مدارس الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، استقبلت طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعليم وكذلك الإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح، بالإضافة إلى الهدوء وتوفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم، ومنع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من حاول تسهيل الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما تم التشديد على عدم اصطحاب الطالب لتليفونه المحمول أو أي وسيلة إلكترونية للغش.

كما أكد "عجلان"، أنه وجه خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم من ارتداء الكمامات واستخدام أجهزة قياس الحرارة وتطهير وتعقيم اللجان يوميًا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان، حرصًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأدى في محافظة الإسماعيلية، 28750 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة الامتحان في 162 لجنة، مقسمين على 8 إدارات، والتي انطلقت في الحادي والعشرين من مايو الجاري واستمرت حتى الخميس السادس والعشرين من نفس الشهر.