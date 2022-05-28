البيئة: مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من إدارة المخلفات مع بنك التعمير الألمانى

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات، وذلك ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

وفى هذا الصدد وفى إطار خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، قام البرنامج الوطنى بعقد سلسلة اجتماعات بوفد بنك التعمير الألمانى KFW ، وذلك لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى، وممثلى بنك التعمير الألمانى والشركات الإستشارية المنفذه للمشروع.

وخلال الاجتماعات تم استعراض خطة عمل البرنامج الوطنى الحالية والمستقبلية، ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج الأربعة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وفق الجدول الزمنى المعد لذلك ،والإتفاقيات الدولية المبرمة، ومنها مشروعات مصانع التدوير والمعالجة، والمحطات الإنتقالية الوسيطة، والمدافن الصحية، وكذلك متابعة الخطط التشغيلية لتلك المشروعات من خلال وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المعنية إلى جانب متابعة الموقف التشغيلى لمعدات منظومة الجمع والنقل التى قام البرنامج بدعم المحافظات بها.

كما تم مناقشة سير أعمال المشروعات فى كل محافظة والوقوف على إنهاء التصميمات وإجراءات الطرح، والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع المحافظات المعنية والهيئة العربية للتصنيع، و مناقشة اهم التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها .

هذا وقد تم الإنتهاء من توريد عدد290 معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات،كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة بكل من محافظات قنا واسيوط والغربية، وايضا تطوير مصنعى المعالجة والتدوير بالمحلة والدفرة بالغربية، ومصنعى بيلا وسيدى سالم بكفر الشيخ ، ومصنع نجع حمادى بمحافظة قنا . بالاضافة الى توريد عدد من مهمات الوقاية الشخصية لعمال النظافة بالمحافظات الأربعة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. وقد اشاد اعضاء الوفد بمستوى التقدم الذى أحرزه البرنامج على مدار مراحل تنفيذه والدعم المستمر الذى يقدمه لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والإستفادة منها فى تلك المحافظات.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة ، وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع وزارة البيئة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات، وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.