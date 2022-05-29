اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل صادرات مصر الزراعية العام الحالى

الأحد، 29 مايو 2022 06:00 ص
تعرف على تفاصيل صادرات مصر الزراعية العام الحالى محاصيل زراعية - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 .
 
 
وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول الصادرات المصرية.
 
1- بلغت حوالي 3  ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية.
 
2-يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية.
 
3-أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ. 
 
4- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و359 ألفا و292 طنا.
 
5- تصدير 681 ألفا و734 طنا من البطاطس الطازجة التى تحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
 
6- تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
 
7-احتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا.
 
8- احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و813 طنا.
 
9- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا.
 
10- احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا.
 
11- احتل الثوم المركز الثامن بإجمالي 15 ألفا و726 طنا.
 
12- حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.
 

الصادرات الزراعية

الحجر الزراعي

وزير الزراعة

البطاطس


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