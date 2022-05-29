اليوم السابع
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تعرف على المزارع النموذجية المشتركة لمصر فى دول القارة السمراء

الأحد، 29 مايو 2022 01:00 ص
تعرف على المزارع النموذجية المشتركة لمصر فى دول القارة السمراء المزارع المصرية النموذجية
كتبت ــ أسماء نصار

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نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، استعرض خلاله المزارع المصرية النموذجية المشتركة في دول قارة أفريقيا.
 
ويبلغ عدد المزارع المصرية النموذجية المشتركة مع أفريقيا، 10 مزارع في 9 دول أفريقية، من بينها المزرعة النموذجية المشتركة التي يتم إقامتها حاليا في دولة جنوب السودان.
 
وجاءت هذه المزارع كالتالي: مزرعتان مشتركتان مع دولة زامبيا "مزرعة مومبيشي"، و"مزرعة كابوى"، المزرعة المشتركة مع دولة زنزبار، المزرعة المشتركة مع دولة النيجر، المزرعة المشتركة مع دولة الكونغو الديمقراطية، المزرعة المشتركة مع دولة مالي، المزرعة المشتركة مع دولة توجو، والمزرعة المشتركة مع دولة أوغندا، فضلا عن المزرعة المشتركة مع دولة إريتريا، بالإضافة إلى المزرعة المشتركة التي يتم إقامتها حاليا بدولة جنوب السودان.
 
وتهدف المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، حيث يعد أحد المشروعات التنموية لتفعيل العلاقات مع دول القارة، وتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة، وذلك ايضا من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى دول القارة الإفريقية.
 
يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.
 
 
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وزارة الزراعة

المزارع المشتركة فى افريقيا

مزارع مشتركة بين مصر وافريقيا


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