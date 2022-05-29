تعرف على أهم التفاصيل فى مشروع مكافحة مرض العفن البنى

كتبت ـ أسماء نصار

أصدرت الدكتورة نجلاء بلابل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس تقريرا حول ما تم إنجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال أبريل الماضى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل.

1- المساحات الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس بمختلف المحافظات بلغت حتى الآن حوالي 646 ألف فدان منها المساحات الواقعة ضمن مشروع مستقبل مصر ومزرعة عين دالة التابعة للشركة الوطنية الزراعات المحمية.

2- تم خلال هذا الموسم إجراء صيانة لمساحة إجمالية 2355 فدانا، لمناطق خالية من العفن البني، وإجمالي مساحة زراعات العروة الشتوية 69 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية 35117 فدان حتي نهاية أبريل الماضي، وجاري استكمال التحقق من باقي المساحة.

3- إجمالي عدد العينات التي تم فحصها داخل معامل المشروع 6204 عينات من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية بلغت حوالي 166 ألف طن، خلال شهر أبريل الماضى.

4- الإجمالى العام لما تم فحصه خلال الموسم حوالي 28 ألف عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية قدرها 725 ألف طن.

5- فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يوما، تم فحص 217 عينة ممثلة لمساحة قدرها 2007 أفدنة، خلال أبريل، بينما بلغ الإجمالى العام لما تم فحصه 7501 عينة ممثلة لمساحة قدرها 69 ألف فدان حتى نهاية أبريل الماضي.

6- بالنسبة لعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يوما، تم فحص 2144 عينة ممثلة لمساحة قدرها 19 ألف فدان، خلال أبريل، بينما بلغ إجمالى ما تم فحصه 2560 عينة ممثلة لمساحة قدرها 23 ألف فدان حتى نهاية أبريل الماضي.