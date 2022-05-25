المزارع الفصيح بالمنيا.. "عم سراج" يوضح سر البطاطس الجيدة للتخزين بالمنزل "فيديو"

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة المنيا وتحديدا من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، والتي تعد أشهر قرى مصر فى زراعة البطاطس والتي تحولت إلى مركز لتوزيع البطاطس على مستوى الجمهورية، وهذا ما أكسب مزارعي القرية خبرات كبيرة فى الزراعة بداية من اختيار الأصناف والتقاوى حتى نضح المحصول وبيعه، ومن بين مزارعي القرية المزارع الفصيح "عم سراج" وهو أحد أشهر مزارعى البطاطس منذ سنوات طوال.



وقال سراج عطية: أعمل فى زراعة محصول البطاطس من سنوات خاصة فى قرية البرجاية، التى تعد القرية الأولى فى زراعة البطاطس، وهذا جعل لدينا خبرات كبيرة فى الزراعة واختيار التقاوى التى سيتم زراعتها فى العروتين الشتوية والصيفية، مضيفا أن تكلفة زراعة فدان البطاطس مرتفعة وفى بعض الأحيان تكون سببا فى الخسائر للمزارعين، لكن يستمر المزارع فى الزراعة لحين الموسم الجديد.

وقال، إن فدان البطاطس يجنى محصولا حوالى 20 طنا فى الأرض السمراء بينما بجنى حوالى 25 طنا فى الأرض الصفراء، لذا نطالب بالتوسع فى زراعة البطاطس، خاصة أن هناك أنواعا متميزة وذات إنتاجية عالية، كما أنها تنتج بطاطس ذات مواصفات متميزة تصلح للمنزل والتخزين حتى شهر كامل لا تتأثر بعوامل الجو.