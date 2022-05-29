تحرير 327 محضرا تموينيا وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية والدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 159 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في إطار الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية بنطاق مراكز ومدن شربين والمنصوره ومنية النصر والسنبلاوين ودكرنس والمطرية وبلقاس وأجا وميت غمر.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها، مؤكدا على أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن المحاضر المحررة عبارة عن 58 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 22 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و13 محضر تصرف في دقيق بلدى بإجمالى 203 شيكارة و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و8 محاضر عدم وجود قائمة أسعار و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و1 محضر تجميع سلع تموينية بمصنع حلويات و18 محضر لعدم الاحتفاظ بشهادة صحية و2 محضر جنح إدارة منشاة بدون ترخيص و1 محضر توقف بدون إذن.

وتابع أنه تم تحرير و12 محضر عدم نظافة أدوات عجين و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش و1 محضر تصرف في السلع التموينية و2 محضر جنح غش تجارى و1 محضر عدم وجود فواتير و5 محاضر بيع بأزيد من السعر و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، فضلا عن التحفظ على 55 كيلو لحوم و520 كيلو سكر تمويني و30 شيكارة رده و 80 شيكارة علف و10 شيكارة ردة و150 كيلو سردين.

وكان محافظ الدقهلية قد أوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكد على أن ضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وفى المنوفية شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عدة حملات، في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومراجعة تراخيص المحلات وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 168 محضر تمويني تنوعت ما بين مخالفات للمخابز نقص وزن و غير مطابق للمواصفات و عدم نظافة و مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى .

حيث أفــاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط صاحب محل بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وكذا تم تحرير محضر ضد صاحب محل ادوات كهربائية بناحية الباجور لحيازته 50 كشاف إضاءة مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين بنطاق مركز السادات ضد أصحاب محلات بقالة وتم ضبط كمية قدرها 1 طن سكر محلى مجهول المصدر و 30 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر وضبط 1 طن أرز محلى مجهول المصدر، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



جانب من الحملات التموينية



حملات تموينية