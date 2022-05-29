تجاوز السرعة وعدم استخدام جواز السفر.. مزايا للعائلة المالكة ببريطانيا

كتب محمد جمال

اتباع قائمة كبيرة من القواعد والبروتوكولات فرض واجب على العائلة المالكة البريطانية، إلا أن هناك مجموعة من القواعد والقوانين التي يسمح للعائلة المالكة البريطانية بخرقها، والتى يستعرضها هذا التقرير، وفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى.

تتمتع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بحصانة سيادية، ما يعنى أنه لا يمكن محاكمتها بموجب تحقيق مدني أو جنائى، ومع ذلك، وفقاً للموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية: "على الرغم من أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد الملك كشخص بموجب قانون المملكة المتحدة، فإن الملكة حريصة على ضمان تنفيذ جميع أنشطتها بصفتها الشخصية بما يتفق بدقة مع القانون".

تجاوز السرعة المحددة

عندما تتم قيادة الملكة ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين فى العائلة المالكة البريطانية من قبل ضباط الشرطة فى مهمة ملكية رسمية، يمكنهم القيادة بسرعة كبيرة وأحياناً تجاوز السرعة المقررة، ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، يمنح قانون تنظيم حركة المرور على الطرق الإذن لمركبات الشرطة والإطفاء والإسعاف وغيرها من مركبات الوكالة التنفيذية كسر حدود السرعة.

ونظراً لأن العائلة المالكة البريطانية دائماً ما يتم قيادتها بمرافقة الشرطة أثناء الواجبات الملكية، فإن سياراتهم معفاة من اتباع لوائح السرعة.

لا يتعين على الملكة استخدام جواز سفر

الملكة إليزابيث الثانية والراحل الأمير فيليب

يتم إصدار كل جواز سفر في المملكة المتحدة باسم الملكة، ونتيجة لذلك، لا تحتاج إلى جواز سفر خاص بها.

ومع ذلك، فإن جميع أفراد العائلة المالكة الآخرين، بمن فيهم نجلها، الأمير تشارلز، أمير ويلز، يحملون جوازات سفرهم الخاصة.

تجديد رخصة القيادة

الملكة إليزابيث

حتى لو تم إيقاف الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بسبب السرعة الزائدة، فلن يكون لديها رخصة قيادة لتظهرها.

وذلك نظراً لأنه في سن الـ18، تدربت الملكة كسائقة وميكانيكي في الخدمة الإقليمية المساعدة للمرأة خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ ذلك الحين، لم يُطلب من الملكة مطلقاً إجراء اختبار قيادة فعلي وهي أيضاً قادرة على القيادة بدون لوحة أرقام.

يُعفى أفراد العائلة المالكة من دفع الضرائب

الأمير تشارلز

على الرغم من أن ملكة بريطانيا ليست ملزمة قانوناً بدفع الضرائب، فإنها تقدم مدفوعات طوعية على الدخل والأصول والمكاسب غير المستخدمة للأغراض الرسمية.

وأجزاء أخرى من دخل العائلة المالكة البريطانية، مثل دخل الأمير تشارلز، من دوقية كورنوال، معفى أيضاً من الضرائب.

ومع ذلك، يدفع أمير ويلز طواعية ضريبة الدخل على جميع الإيرادات من التركة، وفقاً لموقعه على الإنترنت.

التهرب من واجب هيئة المحلفين

إحدى المزايا الملكية هى أنه لا يتعين على أفراد العائلة الملكية المشاركة في مهام هيئة المحلفين.

في الحالات العادية في المملكة المتحدة، يؤدي التهرب من واجب هيئة المحلفين إلى غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني.

ومع ذلك، بالنسبة للملكة وأفراد أسرتها المباشرين، فإن واجب هيئة المحلفين غير مطلوب.

لا يتعين على أفراد العائلة المالكة استخدام أسمائهم العائلية

لا يُطلب من أفراد العائلة المالكة استخدام أسمائهم العائلية القانونية، على الرغم من أنه من الناحية الفنية، لديهم أسماء عائلية.

قبل عام 1917، لم يكن لأفراد العائلة المالكة البريطانية ألقاب، ولكن الآن، يحمل أحفاد الملكة إليزابيث والأمير فيليب الاسم الأخير مونتباتن وندسور.