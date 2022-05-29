بوريل: الاتحاد الأوروبي يواصل تسهيل إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يواصل تسهيل إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: اتفقت مع وزير خارجية أوكرانيا على ضرورة الإسراع بتطبيق العقوبات ضد روسيا.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: سنبحث مع المجلس الأوروبي تأثير العملية العسكرية الروسية على أمن الغذاء العالمي.

وفى وقت سابق قام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بزيارة قوات بلاده المتمركزة على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان اليوم الأحد إن الزيارة تعد الظهور الرسمي الأول لزيلينسكي خارج منطقة كييف منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في بلاده في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضاف المكتب الرئاسي أن زيلينسكي أشاد بجنود بلاده في المنطقة هناك.