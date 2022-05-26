اليوم السابع
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مياه سوهاج تستطلع أراء المواطنين بجرجا للتعرف على جودة الخدمات المقدمة

الخميس، 26 مايو 2022 04:16 م
مياه سوهاج تستطلع أراء المواطنين بجرجا للتعرف على جودة الخدمات المقدمة مياه شرب- أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بمدينة جرجا الجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والذى شارك بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج واضاف ان مسئولى التوعية بالشركة قاموا باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة الى اجراء استطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشترك من اهالى مدينة جرجا.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وتعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار هذا بالاضافة الى الدفع بسيارة استقبال الشكاوى المتنقلة لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها وتحقيق رضا المواطنين.

 

 


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