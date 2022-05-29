بسبب الجفاف.. 50 شخصاً يلقون حتفهم جراء الإسهال المائي فى الصومال

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

توفي حوالي 50 شخصاً جراء تفشي الإسهال المائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية في القرى التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى بالصومال .

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، تم نقل المصابين بهذا المرض إلى المستشفى العام بمدينة جوهر حاضرة ولاية هيرشبيلى ، حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وأدى تفشي الإسهال المائي إلى تدهور الوضع الإنساني في تلك المناطق التي تضررت بشكل كبير من موجة الجفاف التي ضربت بعض أقاليم الصومال.

وأكد عمدة مدينة مهداي أحمد حسين أفرح ، في تصريح لـ وكالو الانباء الصومالية "صونا" " أن الوضع الإنساني حرج للغاية جراء موجة الجفاف ، مضيفاً وفاة 50 شخصاً جراء الإسهال المائي في بعض المناطق التابعة للمدينة.

وأضاف أفرح أنه بسبب شح المياه الصالحة للشرب يستخدم السكان المحليون المياه الملوثة التي تسبب تفشي الإسهال المائي وأمراض أخرى.