بحر إسكندرية بقى حمام سباحة بسبب منخفض السودان الجوى.. اعرف التفاصيل (فيديو)

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من شواطئ الإسكندرية، حيث يسود طقس حار على المحافظة بسبب منخفض السودان الذي يضرب البلاد بموجة حارة تستمر عدة أيام.

وجاءت حالة البحر بالإسكندرية هادئة بدون امواج، مع إقبال كبير من الأهالي على الشواطئ.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد استمرار ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاحد القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

يذكر أن الإسكندرية قد استعدت بنحو 61 شاطئا، وهناك عدة فئات لتقسيم شواطئ الاسكندرية، وهى الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى شاطئ المندرة العام و شاطئ الأنفوشى ،و الدخول بها بالبطاقة الشخصية .

اما فئة الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط .

و جاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و إستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداتة الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة و عددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و إستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الشواطئ السياحية و عددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات و للشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.



شاطئ اسكندرية (1)



شاطئ اسكندرية (2)



شاطئ اسكندرية (3)