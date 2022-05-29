بالأسماء.. البنات يكتسحن الذكور فى أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بمحافظة أسوان، تفوق كامل للطالبات البنات على الطلاب البنين فى أوائل الشهادة الإعدادية.

وحصلت 15 طالبة بنت على المراكز الأولى من أصل 17 مكررين، بينما حصل طالبين على المراكز الأولى فقط، وأظهرت نتائج أوائل الشهادة الإعدادية أيضا تفوق إدارة إدفو التعليمية حيث حصل 12 طالبا على المراكز الأولى من أصل 17 مكررين، بينما حصل 3 طلاب من إدارة أسوان التعليمية على 3 مراكز وحصلت إدارة كوم أمبو التعليمية على مركزين اثنين.

وأعلنت محافظة أسوان، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد حصولهم جميعا على الدرجة النهائية 280 ، وهم: "الطالبة هاجر يوسف محمد علي مدرسه محمد متولي الشعراوي بمدينه كوم امبو، مواليد 22 مارس 2008، والطالبة منه محمود محمد موسى مدرسه الشماخيه الاعداديه بادفو مواليد 19 نوفمبر 2007، والطالب عبد الله موسى امين محمد مدرسه حاجر السباعيه الاعداديه بادفو من مواليد 2 نوفمبر 2007، والطالبه اسيا محمود سعد حفني مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه بادفو مواليد 29 اكتوبر 2007، والطالبه هدى عبد الناصر محمود عبده مدرسه السلام اكاديمي الخاصه للغات باسوان مواليد 26 اكتوبر 2007، الطالب محمد احمد دهب مرسي شيكون مدرسه السلام اكاديمي الخاصه للغات باسوان مواليد 14 اكتوبر 2007، والطالبه فاطمه عبد الرحيم عبد الجليل مدرسه القنان الاعداديه المشتركه بادفو مواليد 29 سبتمبر 2007، والطالبه ساندي روماني نسيم صليب مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه ادفو مواليد 29 سبتمبر 2007، الطالبه حبيبه عمرو صابر عوض مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه بادفو مواليد 15 سبتمبر 2007، والطالبه سلسبيل مصطفى السايح عبد الطالب مدرسه الشماخيه الاعداديه بادفو مواليد 26 يوليو 2007، والطالبه مريم ارميا فرج بشاي مدرسه ملحقت ام المؤمنين بنات بادفو مواليد 19 يوليو 2007، والطالبه شهد محمود محمد علي مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه بادفو مواليد 18 مايو 2007.

والطالبة شيماء جمعة عبد الظاهر مدرسة الزهراء الاعدادية بالحاجر بادفو مواليد 1 مايو 2007، والطالبة حبيبة طلحة عطيتو محمد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بادفو مواليد 8 ابريل 2007، والطالبة فاطمة عز الدين حسن عز الدين هارون مدرسة الشهيد عمرو فريد بأسوان مواليد 6 ابريل 2007، والطالبة الزهراء صلاح محمود محمد مدرسة القنان الاعدادية المشتركة بادفو مواليد 2 ابريل 2007، والطالبة رؤى احمد جلال محمود مدرسة فاطمة الزهراء بكوم امبو مواليد 5 يناير 2007.