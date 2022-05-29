انتظام امتحانات الدبلومات الفنية.. والمحافظون ووكلاء التعليم يتفقدون اللجان

المحافظات: محمود مقبول- ماهر البهنساوي- إيمان مهنى- محمد سليمان- صابر سعيد

تابع الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدبلومات الفنية بجميع الشعب والتخصصات التجاري والزراعي والصناعي والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج.

واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم ونظافة اللجان والتباعد بين الطلاب حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان خارج وداخل اللجان وتوفير بيئة امتحانية آمنة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان الامتحانيه البالغ عددها (143) لجنة امتحان رئيسية على مستوى المحافظة يؤدى فيها عدد (46373) طالبًا وطالبة الامتحانات التحريرية، مشيرا إلى أنه لم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات عن أي معوقات باللجان الامتحانية.

وأشار عجمى إلى أن الامتحانات العملية للتعليم الفني بجميع أنواعه انطلقت السبت الماضى الموافق 21/5/2022 وتبدأ الامتحانات النظرية اليوم السبت الموافق 28/5/2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 9/6/2022 بجميع نوعياته صناعي وتجارى وزراعي وفندقي وأجمالي عدد لجان التعليم الفني بنوعياته المختلفة 143 موزعين 85 لجنة بالتعليم التجاري لتشمل 22986 طالب 51 لجنة بالتعليم الصناعي لتشمل 20492 طالب و7 لجان بالتعليم الزراعي لتشمل 2895 طالب بإجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 46373 طالب وطالبة متمثلين في 143 لجنة على مستوى محافظة سوهاج.

وأوضح العجمى أنه توفير وتدبير الاجراءات الاحترازية المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، وذلك للوقاية من انتشار فيرس كورونا المستجد وتم تسليم بعض المستلزمات الطبية معدات التعقيم لمسئولي التعقيم بلجان امتحانات الدبلوم بالمدارس المختلفة ومنها على سبيل المثال " الملابس الخاصة بالتعقيم – مادة التعقيم – ماكينات التعقيم – بوابات التعقيم ".

وبالتعاون مع إدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم تم وضع خطة لتسيير العمل بامتحانات الدبلومات الفنية ذلك من خلال البروتوكول المعمول به بالاشتراك مع مديرية الأمن ومديرية الصحة و وزارة الكهرباء ومديرية التموين بسوهاج وتم انشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وكذلك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ، وذلك بغرض تذليل أي عقبات و الوقوف على الوضع الراهن وتكون الغرفة جاهزة لأى سيناريو غير متوقع.

وفى أسيوط، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد، بعض لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية "صناعي - تجاري - زراعي" 2021 / 2022 بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية والجهاد الابتدائية المشتركة بحي غرب مدينة أسيوط وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان مشددًا على تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. رافقه خلال الجولة محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجان امتحانات الثانوية الفنية الصناعية بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية واطمئن على سير الامتحانات ببعض اللجان واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أية شكاوى أو عقبات كما اطمئن على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتفقد بعض لجان امتحانات الثانوية التجارية بنات بمقر مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة.

وقال محافظ أسيوط، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 42 ألف و810 طالب وطالبة في عدد 121 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع (49) لجنة تعليم صناعي و(49) لجنة تعليم تجاري وفندقي و(23) لجنة تعليم زراعي ويشمل "تعليم فنى عام وجدارات ومهني ووتعليم وتدريب مزدوج"، مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها وتذليل أية عقبات أو مشكلات فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وشدد المحافظ - خلال الجولة - على الاهتمام بنظافة المدارس واللجان وتعقيمها بصفة مستمرة والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية وقياس درجة الحرارة للطلاب والمشرفين والملاحظين باللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والملاحظة والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة وتعقيم وتجهيز الاستراحات للمشرفين ورؤساء اللجان ومراكز التوزيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى الجولات الميدانية لكافة اللجان لمتابعة سير أعمال الامتحانات لافتاً الى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجان وتذليل كافة العقبات والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن المنتدبين إقامة كريمة كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة كما تم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

ومن جانبه أكد محمد النمر مدير عام التعليم الفني أنه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان قبل وبعد الامتحان كما تم وضع ملصقات ولوحات استرشادية تحتوى على الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بكل لجنة وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفقا للقرارات والكتب الوزارية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، عدم رصد أية شكاوى أو معوقات في ثانى أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، حيث ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات بالمديرية المنعقدة منذ الصباح الباكر وبحضور جميع المعنيين، لمتابعة منظومة العمل بالامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول ) للعام الدراسى 2021_ 2022م .

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع الإدارات التعليمية على انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات والتأكيد على توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة إنه جرى تجهيز 13 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية، لاستقبال الطلاب لآداء الامتحانات مع تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية من تطهير وتعقيم للجان ومراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب .

وتابع وكيل التعليم بالوادى الجديد، سلسلة جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة سير أعمال الامتحانات ،حيث أجرى جولة تفقدية بمدرستى المروة التجارية والخارجة الثانوية الصناعية بمرافقة مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.

وخلال جولته أكد الدكتور جمال، على انضباط والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات وعدم وجود أى مشكلات أو عوائق تعرقل سير العمل مطمئنا على انضباط الطلاب بلجان الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة أمامهم لضمان أداء الامتحان بعيدا عن أى قلق .

يذكر أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بدأت أمس السبت 28 مايو وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/ 2022 م ، بمدرسة الثانوية الفندقية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية ، والتي تضم 8 لجان امتحانية تستوعب 118 طالب وطالبة , بالإضافة إلي 4 لجان تجاري متقدم نظام 5 سنوات تستوعب 60 طالب وطالبة ، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وانتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب بالتعاون بين هيئة التامين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين ، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

ومن جانبه أوضح أشرف العربي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - فندقي ) يبلغ 71 ألف و 962 طالب وطالبة مقسمين إلى 37 ألف و 528 طالب وطالبه بالثانوي التجاري والفندقي و 28 ألف و 783 طالب وطالبة بالثانوي الصناعي و 5 آلاف و 651 طالب وطالبه بالثانوي الزراعي وذلك أمام 302 لجنة على مستوي 20 إداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.

وأدى 32 ألف و309 طالب وطالبه بالتعليم الفني امتحان مادة اللغة الانجليزية بـ 136 لجنة، وتغيب عن أداء الامتحان 390 طالب، كما أدى 3988 طالب وطالبه بالدبلوم الثانوي الزراعي مادة إدارة مشروعات زراعية، بالفترة الثانية وتغيب عن أداء الامتحان 40 طالب وطالبه.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الجزيرة الخضراء التجارية بإدارة مطوبس التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة أمام الطلاب لمساعدتهم على التركيز وسير الامتحانات بكل يسر وسهولة، معربا للطلاب عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المشرفة التي نفخر بها، ويظل التعليم الفني بكفر الشيخ له الصدارة.

وكان محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد تفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، فجراً ، واطمأن على خطوط توزيع الأسئلة، ووصول السيارات المخصصة لتوزيع الأسئلة على المقار الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية، وتأكد من تواجد كافة أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد.

وتفقد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدد من لجان الدبلومات الفنية بإدارة الوقف التعليمية، لمتابعة انتظام الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد وكيل الوزارة، علي جميع رؤساء اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على منع استخدام التليفون المحمول وكذلك الساعات الذكية المرتبطة بالمحمول من الطلاب والملاحظين داخل اللجان.

ونبه خالد، بتطهير وتعقيم اللجان، وفرض الانضباط الكامل وتطبيق خطة تنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان، والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجرائها بسهولة ويسر ووفق إجراءات احترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين، و إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وتفقد خالد، مدرسة الوقف الثانوية الصناعية المشتركة واطمأن على انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات، مناقشا الطلاب حول وضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان، موجهاً بضرورة توفير جميع سبل الراحة والأجواء المناسبة أمام الطلاب لمساعدتهم على التركيز وسير الامتحانات بكل سهولة ويسر.



الامتحانات بالوادى الجديد



جانب من تفقد وكيل التعليم للامتحانات



محافظ أسيوط يتفقد بعض لجان امتحانات الدبلومات الفنية (2)



محافظ أسيوط يتفقد بعض لجان امتحانات الدبلومات الفنية (3)



محافظ أسيوط يتفقد بعض لجان امتحانات الدبلومات الفنية



محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية (1)



محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية (2)



محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية (3)