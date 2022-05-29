انتشال جثمان صياد غرق فى رحلة صيد بالإسكندرية

فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، من انتشال جثمان المدعو "عادل محمد حنفى" صياد الذي لقى مصرعه غرقا بشاطئ أبو قير، فجر الجمعة الماضية خلال رحلة صيد داخل الشاطئ.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق في منطقة رأس أبو قير خلف الحوض العائم، شرق المدينة، فانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن الجثمان.

ومن جانبه، قال الكابتن إيهاب المالكي قائد غواصين الخير المتطوعين في المشاركة في البحث عن جثمان الصياد أن البحث استمرت لمدة 24 ساعة، وأثناء استكمال عمليات البحث في اليوم الثاني تبين ظهور جثة الصياد على سطح البحر بالقرب من شاطئ أبو قير .

وأضاف، أن رحلة البحث عن الجثمان جاءت بمشاركة 6 غطاسين شاركوا فى عملية البحث عن الجثمان ولم يتم العثور عليه، لافتًا أنه تلقى إخطارا بوقوع حالة غرق لصياد بمنطقة أبو قير وأنه تم إبلاغ غواصين الخير في نطاق المحافظة للبحث عنه وانتشال جثته حتى تم انتشال الجثمان على سطح الماء .

وتبين من التحريات من الفحص أن الشخص الغريق يدعى "عادل محمد" 48 سنة، صياد وأنه كان فى رحلة صيد بشاطئ أبوقير وغرق بعد سقوطه في البحر لمدة يومين، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.