النظام الغذائي الغنى بالبرولين قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

كتبت إيناس البنا

الأكل الصحي مهم لصحتك الجسدية والعقلية، والاكتئاب هو حالة صحية عقلية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن تغييرات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن تساعد في التحكم في أعراض الاكتئاب أو تحسينها.

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد لعلاج الاكتئاب، فقد أظهر الباحثون وفقًا لموقع "thehealthsite"، فأن بعض الأطعمة لها آثار وقائية ضد أعراض الاكتئاب مثل التقلبات المزاجية والقلق.

عندما تكون مكتئبًا، فإن تناول الأطعمة المعالجة والحلويات والوجبات السريعة قد يجعلك تشعر بسوء أكثر، وربطت دراسة جديدة بين استهلاك نظام غذائي غني بالبرولين وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، والبرولين هو حمض أميني موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة.

أجريت الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية Cell Metabolism ، من قبل باحثين من معهد جيرونا للبحوث الطبية الحيوية (IDIBGI) وجامعة بومبيو فابرا (UPF) في برشلونة ، إسبانيا.

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل نوع وكمية الأحماض الأمينية في نظامهم الغذائي، وعندما تم تقييم التمثيل الغذائي للبلازما، ظهر تركيز البرولين كأحد المستقلبات الأكثر ارتباطًا بمؤشرات الاكتئاب، أكمل المشاركون أيضًا استبيانًا لقياس مزاجهم الاكتئابي، وأظهر تقييم هذا الاستبيان أيضًا أن استهلاك البرولين كان أكثر ارتباطًا بالاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى أن دراستهم تفتح الطريق لدراسات جديدة لإيجاد علاجات محتملة قائمة على النظام الغذائي للاكتئاب.

قم بالتبديل إلى نظام غذائي متوسطي صحي للتغلب على الاكتئاب



وفي الوقت نفسه ، اقترحت دراسة حديثة أخرى أن التحول إلى نظام غذائي متوسطي صحي قد يساعد في التغلب على الاكتئاب.

ذكرت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء هذا الشهر ، أن الشباب شهدوا تحسنًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب لديهم عندما تحولوا إلى نظام غذائي متوسطي صحي.

كان النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​المستخدم في الدراسة غنيًا بالخضروات الملونة والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك الزيتية وزيت الزيتون والمكسرات النيئة غير المملحة. كما طُلب من المشاركين تقليل تناولهم للأطعمة "السريعة" والسكر واللحوم الحمراء المصنعة.

اقترح مؤلفو الدراسة ، من جامعة سيدني للتكنولوجيا (UTS) ، أن النظام الغذائي يجب أن يعتبر مكونًا مهمًا في علاج الاكتئاب الإكلينيكي ، وأن الأطباء وعلماء النفس يجب أن يفكروا في إحالة الشباب المصابين بالاكتئاب إلى اختصاصي تغذية أو اختصاصي تغذية.