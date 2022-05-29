اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 02:24 م
أكرم القصاص
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النجاح 100%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بالوادى الجديد

الأحد، 29 مايو 2022 01:05 م
النجاح 100%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بالوادى الجديد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بالوادى الجديد 100%نجاح
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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اعتمد الدكتور جمال حسن، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م .
 
وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة،فى بيان له اليوم،إن نسبة النجاح بلغت نسبة 100% للمدرستين .
 
ووجه الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لجميع الطلاب الناجحين معربا عن إمتنانه وتقديره لجميع القائمين على أعمال الإمتحانات لحسن الآداء متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد.
 
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمى، لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها من المحافظين فى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته" https://prepnatega.emis.gov.eg/.
 
واعتمد الأسبوع الماضى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.
 
وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ اجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.
 
كما اعتمد محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.
 
وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني.
 
وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بمحافظة-الوادى-الجديد-يعتمد-نتيجة-الشهاده-الاعداديه-(1)
 
وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بمحافظة-الوادى-الجديد-يعتمد-نتيجة-الشهاده-الاعداديه-(2)
 
وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بمحافظة-الوادى-الجديد-يعتمد-نتيجة-الشهاده-الاعداديه-(3)

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