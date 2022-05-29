النجاح 100%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بالوادى الجديد

اعتمد الدكتور جمال حسن، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة،فى بيان له اليوم،إن نسبة النجاح بلغت نسبة 100% للمدرستين .

ووجه الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لجميع الطلاب الناجحين معربا عن إمتنانه وتقديره لجميع القائمين على أعمال الإمتحانات لحسن الآداء متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد.