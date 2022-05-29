اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 08:06 م
أكرم القصاص
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الفلبين: إدراج 7 أشخاص على قائمة المفقودين إثر تصادم سفينتين

الأحد، 29 مايو 2022 08:00 م
الفلبين: إدراج 7 أشخاص على قائمة المفقودين إثر تصادم سفينتين الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

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أُدرج 7 أشخاص على قائمة المفقودين جراء حادث تصادم سفينة صيد خاصة بهم مع سفينة شحن تبحر تحت علم جزر مارشال في المياه قبالة سواحل مقاطعة بالاوان غربي الفلبين.


وقال خفر السواحل الفلبيني - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد - إن سفينة الصيد من طراز FB JOT-18 كانت تحمل على متنها 20 صيادًا، من بينهم 13 فردًا تلقوا مساعدة فورية من قارب صيد عابر، ثم نُقلوا إلى سفينة الشحن المعروفة بـ "هابي هيرو إم في"، حيث تلقوا المساعدات الأولية من المسئول الطبي.


ولا تزال السلطات تجري عمليات إنقاذ بغرض العثور على الصيادين السبعة المتبقيين.


الفلبين

تصادم سفينتين فى الفلبين

جزر مارشال

مقاطعة بالاوان


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