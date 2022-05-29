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الغرف التجارية تعلن انخفاض أسعار الزيوت.. وتؤكد: الأرز لم يتخط 13 جنيها

الأحد، 29 مايو 2022 07:17 م
الغرف التجارية تعلن انخفاض أسعار الزيوت.. وتؤكد: الأرز لم يتخط 13 جنيها سلع تموينية
كتب أحمد عرفة

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قال حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر طن الزيوت المستوردة شهد انخفاضا من 200 لـ500 جنيه بسبب تراجع القوة الشرائية بالعالم لأن الأمر يرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض الأسعار يمثل فائدة أكثر للتجار، مشيرا إلى المنتجين هم المسؤولون عن تحديد الأسعار بالأسواق لكن على أى حال موجة الغلاء فى أسعار السلع شبه انتهت.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر كيلو الأرز لم يتخط الـ13 جنيها والزيت الحر وصل 37 جنيها، مشيرا إلى أن الدولة تطرح سلع مختلفة بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.


الغرف التجاريه

الزيت

اسعار الزيت

حازم المنوفى

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