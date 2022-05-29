مصر تعبر الأزمة العالمية بثبات.. رسائل وزير التموين أمام جلسة مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الدولة لزيادة السعة التخزينية من محصول القمح بالصوامع والزيت بمستودعات الزيوت بالموانئ لتحقيق الأمن الغذائى بفضل توجيهات القيادة السياسية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

وقال وزير التموين، :"لدينا 3.4 مليون طن قمح تخزين صوامع، بالإضافة إلى الصوامع الملحقة بالمطاحن، وهناك خطة للوصول إلى 5 مليون طن صوامع، ولدينا 3 مشروعات مع الاتحاد الأوروبى لتطوير وزيادة السعة التخزينية لبعض الصوامع، والمشروع الثانى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة بإنشاء صوامع حقلية بعدد 60 صومعة بديلا للشون، وسعة الصومعة من 5 إلى 10 ألف طن، وهذا سيجعل لدينا 600 الف طن بالصوامع الحقلية، بالإضافة إلى صوامع فى المناطق الجديدة التى يتم زراعتها بسعة 630 ألف طن.

وأضاف على مصيلحى:"هذه الخطة تتم بالإتفاق مع الاتحاد الأوروبى والمؤسسة الدولية الإسلامية والبنك الدولى فى إطار مساعدة البند الدولى للدول جراء الأزمة الروسية الأوكرانيةـ التى أدت إلى صعوبات لتمويل السلع الغذائية، جيث يدخل البنك الدولى ببعض المنح منها زيادة السعات التخزينية مما يؤدى لضمان وجود السلع، وتحقيق مفهوم الأمن الغذائى، وتابع قائلا: لدينا مستودعات للزيوت فى كافة الموانئ بسعة تخزينية 750 ألف طن، وهى تكفى لـ5 أو 6 أشهر".