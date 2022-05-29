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الصحة: لقاح كورونا الوسيلة الآمنة من مضاعفات حرجة ناتجة عن الإصابة بالمرض

الأحد، 29 مايو 2022 12:00 ص
الصحة: لقاح كورونا الوسيلة الآمنة من مضاعفات حرجة ناتجة عن الإصابة بالمرض لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا هو الوسيلة الآمنة والذكية التي تضمن حمايتك بشكل كبير من عدوى كورونا كما أنها تحمى من الدخول في مضاعفات حرجة ناتجة عن الإصابة بالمرض.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، مجرد الحصول علي جرعة واحدة من لقاح كورونا أو أكثر من اللقاح ذاته تنتج استجابة مناعية دون التسبب في حدوث اصابة بالمرض.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
 
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