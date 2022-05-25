اليابان تطرح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لكبار السن والفئات المعرضة للخطر

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بدأت اليابان في طرح الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الأربعاء لكبار السن والفئات التي تعاني من اعتلالات صحية أخرى.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليايانية أن وزارة الصحة اليابانية تقترح أن يتلقى الأشخاص الجرعة المعززة بعد خمسة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثالثة.. مع العلم بأن غالبية كبار السن بدأوا في الحصول على الجرعات الثالثة يناير الماضي، ما يعني أنه من المتوقع أن تكون الجولة الرابعة من الجرعات على قدم وساق اعتبارًا من يونيو فصاعدًا.



وأفادت وزارة الصحة اليابانية بأن الأشخاص المؤهلين للحصول على الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكورونا هم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر وكذلك الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا والذين يعانون من اعتلالات صحية مزمنة، مثل أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 الشديدة في حالة الإصابة بفيروس كورونا.



ولتأكيد الأهلية وتجنب الالتباس، تطلب وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان من الناس مراجعة الحكومات المحلية ومتابعة الإعلانات العامة.

وأظهرت الدراسات الخارجية أن الجرعة الرابعة قادرة على منع ظهور أعراض كوفيد-19 الحادة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا لفترة زمنية معينة .. ومع ذلك، لم تظهر الدراسات بيانات كافية حول مدى الفعالية لمن هم دون هذا العمر.



كما تطرق مسؤول حكومي في اليابان إلى إمكانية توسيع نطاق المؤهلين، قائلاً: "سنأخذ الأمر في الاعتبار مع الاستمرار في جمع مجموعة من المعلومات".