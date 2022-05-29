الصحة العالمية: المنظمة تدعم مصر لإنشاء مستشفيات تحقق الاستدامة البيئية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال مؤتمر صحفي لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن المستشفيات الخضراء ضمن الإصلاح الصحى فى مصر مثل التأمين الصحى الشامل، وتأسيس المنشات الصحية، موضحا إن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الصحة حيث تسبب فى وفاة 250 ألف وفاة سنويا

وأشار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واحدى شركات العالمية إلى أن منظمة الصحة العالمية، تدعم مصر وتعمل مع السلطات الصحية المصرية فيما يخص التغيرات المناخية، ومنع الأمراض الناتجة عن تغير المناخ، ويضمن الإسهال والتغذية، وأمراض أخرى تتعلق بتغير المناخ، ومصر سجلت 100 حالة وفاة عام 2015 نتيجة ارتفاع درجة الحرارة و15 شخص توفى نتيجة الانخفاض الشديد فى درجة الحرارة .

من جانبه كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن قضية تغير المناخ لها اليد العليا لتحديد العالم بأسره بما سببته الأنشطة الصناعية، والذى أصبح منذرا بالخطر وشعرت حياله جميع الدول، والدور المنوط بها تجاه تغير المناخ.

وقال، مصرتلعب دورا كبيرا تجاه تغير المناخ والتصدى له من خلال "مبادرة اتحضر للأخضر "، ومبادرات أخرى، والتحول الى الطاقة النظيفة تماشيا مع الخطة الإستراتيجية لتغير المناخ، والحد من الانبعاثات، والتكيف مع هذه الانبعاث..

وأضاف أن هناك إستراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ بحلول 2030، وتغيير المنشات الصحية لتعزيز المسئولية البيئية فيها والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهربائية، والاستخدام الأمثل ويعد القطاع الصحي أكثر استخداما للمواد الكيميائية، ونهدف على إدارة المخلفات وتداول المخلفات الطبية واستخدام التكنولوجيا لحماية البيئة من المخلفات الضارة وسلامة واستدامة وصحة الغذاء واستخدام الغذاء الصحى.

وتابع أن متطلبات التميز بالمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تهدف إلى الوصول بالمخاطر البيئية وعوامل التلوث في المنشأة الصحية إلى حدودها الدُنيا مع تعظيم الاستخدام الأمثل للموارد بما تشمله من توجيهات وآليات تساعد على إحداث التغيير والتحسين المطلوبين في كلاً من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر وتعزيز المسئولية البيئية للمنشآت الصحية المصرية.

جاء ذلك اليوم خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "الإعلان عن متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة" الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر وذلك في ضوء اتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة، واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر من العام الجاري وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية "مصر 2030" والاتجاهات العالمية في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتطوير منظومة الرعاية الصحية والقضاء على الفقر وتعزيز جودة الحياة.