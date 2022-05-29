الصحة العالمية: المنشآت الصحية بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة قبل نوفمبر 2022

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن إعلان هيئة الإعتماد والرقابة لمعايير إنشاء وهيكلة المستشفيات الخضراء يمثل تطورا كبيرا في تطوير جودة الرعاية الصحية.

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن حول إنشاء مستشفيات خضراء مستدامة، أن جائحة كورونا ساهمت إلي حد كبير في إبراز طرق متطورة للتعامل مع المخلفات الخضراء.

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير، أن الفترة المقبلة سيكون هناك تركيز كبير علي تطوير جودة الرعاية الصحية وخفض الانبعاثات والملوثات البيئية، مشيرة إلي أن قطاع الصحة له تأثير علي الانبعاثات الحرارية، وهو ما يجدر بمواجهة ذلك من خلال المنشآت الخضراء.

وتابعت الدكتورة نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة: سعداء بالشراكة الخاصة بالمؤسسات الطبية نحو منشآت طبية مستدامة، لافتة إلي أن الهيئات الجديدة لها دور كبير فى نقل الخدمات بما يصب في صالح المواطن، مشيرة إلي أن المنشآت الصحية بشرم الشيخ قبل نوفمبر ستكون مهيأة لتكون منشآت صديقة للبيئة.