الرقابة الصحية: معايير المستشفيات الخضراء تمنحها التميز فى الحرص على صحة المريض

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء تمنح التميز الكبير للمنشآت الطبية وتعزز من قدرتها على مواجهة المشاكل البيئة وتوفير بيئة آمنة للمريض المصرى .

وقال الدكتور طارق العربى مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن المنشآت الخضراء لها تأثير كبير على البيئة وتوفير بيئة صحية للمريض، بالإضافة إلى أن المبانى الخضراء تؤثر بشكل كبير فى مواجهة الملوثات، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى خلق بيئة آمنة ومكافحة العدوى مع الاعتماد على نظم مركزية داخل المنشآت .

وأضاف العربى، أن إدارة ملف المخلفات يهدف إلى تعزيز الممارسات السليمة لإدارة وتداول المخلفات الطبية واستخدام التكنولوجيا فى عملية المعالجة أو إعادة تدوير واستخدام ذلك لحماية المرضى والعاملين والبيئة.

وأكد مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن قطاع الرعاية الصحية يعد مستهلكا رئيسيا ومتداولا للمواد الكيمائية بما فى ذلك المواد ذات التأثير الخطير على الصحة والبيئة.