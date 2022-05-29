السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة منزل أستاذة جامعية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد ذكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، اليوم الأحد، المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد 3 سنوات، والمتهمين الثالثة والرابع بالحبس لمدة سنة مع الشغل؛ لاتهام الأول والثانى بالاشتراك فى سرقة منزل أستاذة جامعية وشقيقتها وإخفاء المسروقات لدى المتهمين الثالثة والرابعة.

تعود أحداث القضية رقم 12098 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى الزقازيق، ليوم 27 يوليو، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من المجنى عليهما أ ع ع هـ، أستاذة جامعية، وشقيقتها إيمان، مقيمتان فى مدينة الزقازيق، مفاده تعرضهما لاقتحام منزلهما وسرقة مشغولات ذهبية وجهازين كمبيوتر لوحى (تاب) ومبالغ مالية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: حسام أ ع س، 25 عامًا، ترزى، مقيم بمركز أبو كبير، وشقيقه محمد، 34 عامًا، ترزى، مقيم بمركز ابو كبير، وعبير أ م م ال، 21 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمركز ابو كبير، ومحمد ع إ ع إ، 23 عامًا، تاجر مجوهرات، مقيم بمركز أبو كبير.

وتبين أن المتهمين قد اقتحما منزل المجنى عليهما ليلًا بأن اقتحما المنزل وقاموا بكسر العقار ودلفا داخله حال حمل المتهم الأول لسلاح نارى (بندقية خرطوش) قاصدين من ذلك سرقة المنزل.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين الأول والثانى والثالثة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى اصدرت حكمها المتقدم.