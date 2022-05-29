الاعتماد والرقابة الصحية تعلن معايير بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة أول معايير لبناء وهيكلة المستشفيات الخضراء فى مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن متطلبات بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء تعزز ما جاء بالأهداف الأممية التى تحافظ على البيئة .

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، إن المتطلبات التى تم وضعها راعت أحدث معايير العالمية الخاصة بتحقيق التميز للمنشآت الطبية وتعزيز المسئولية البيئية.

ووفقا للدكتور أشرف إسماعيل، أن المتطلبات تتضمن 8 معايير لمنشآت رعاية صحية خضراء ومستدامة من خلال 10 متطلبات أولها القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء ومستدامة، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة فضلا عن الحفاظ على استدامة الموارد.

وتضمنت المتطلبات إدارة المخلفات الخاصة بالرعاية الصحية وسلامة واستدامة وصحة الغذاء وتعزيز خيارات الشراء الأخضر، بالإضافة إلى المبانى الخضراء المستدامة التى تراعى أعمال التشييد والبناء مع عدم الإخلال بالنظم المختلفة.