الرئيس السيسي يلتقى "الزملوط" ويوجه بمواصلة تنفيذ خطط التنمية بالوادى الجديد

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية المختلفة فى محافظة الوادى الجديد، موجهاً بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية فى المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى لأهالى المحافظة.

واستعرض اللواء محمد الزملوط مستجدات العمل فى مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادى الجديد فى كافة المجالات، خاصةً فى قطاع الزراعة والموقف التنفيذى لاستصلاح الأراضى وجهود تشجيع الاستثمار الزراعى، وذلك للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح.

كما تم عرض سير العمل فى المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة للتوسع فى إنتاج التمور بمحافظة الوادى الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية فى مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها فى المحافظة.

واستعرض أيضاً محافظ الوادى الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومى النموذجى المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذى يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.