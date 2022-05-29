اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 25 عنصرا جنائيا خلال حملات أمنية في القليوبية

الأحد، 29 مايو 2022 12:26 م
الداخلية تضبط 25 عنصرا جنائيا خلال حملات أمنية في القليوبية حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة.
 
وضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (25) متهما "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (7236) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.
 
وجاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
 

القليوبية

حملات امنيه

حوادث

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة