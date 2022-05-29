اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تحاصر البلطجية وتضبط 773 قطعة سلاح بينها رشاشات وجرينوف

الأحد، 29 مايو 2022 01:00 ص
الداخلية تحاصر البلطجية وتضبط 773 قطعة سلاح بينها رشاشات وجرينوف قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
داهمت الداخلية أوكار السلاح، ونجحت خلال أسبوع واحد، في ضبط (773) قطعة سلاح نارى، أبرزها (77 بندقية آلية –  رشاش – 2 جرينوف - 107 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 35 مسدسا – 551 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة-  135خزينة) وضبط (1171) قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (2 مسدس – 30 خزينة – أدوات وأجزاء التصنيع).
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 

أسلحة

الاتجار في السلاح

جرائم الاتجار في السلاح

أسلحة مهربة

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار اليوم

الداخلية

اخبار الداخلية


الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط 170 قطعة سلاح نارى و226 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 27 مايو 2022 11:39 ص

بعد مجزرة تكساس.. 400 مليون قطعة سلاح تهدد الأمريكيين.. تقرير صادم يرصد مبيعات وإنتاج الأسلحة داخل الولايات المتحدة.. بلغت مليون دولار عام 2022 .. الولاية تحتل المرتبة الأولى.. وشركات تصنيع السلاح زادت 8 أضعاف

الخميس، 26 مايو 2022 12:00 م

الداخلية تضبط 182 قطعة سلاح نارى و238 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الخميس، 26 مايو 2022 11:34 ص

ضبط 11 قطعة سلاح و18 قضية مخدرات فى حملات أمنية بالقليوبية

الخميس، 26 مايو 2022 11:28 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة