الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء ويستمع لمقترحاتهم حول الخدمات المقدمة

كتب ـ محمد صبحى

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طلاب المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات وجبة الغذاء بمطعم المدينة، وذلك في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، خاصة مع بدء امتحانات نهاية العام الدراسي وحرصه على حصول طلاب المدن على أفضل الخدمات، وذلك برفقة الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، والدكتور صبحي محسن مستشار التغذية، والأستاذ أحمد شحاتة مدير عام المدن الجامعية.

والتقى الدكتور الخشت مع الطلاب، واستمع إليهم، وناقش مقترحاتهم الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة لهم ومختلف الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية والامتحانات، وذلك في حضور مسئولي المدن الجامعية.

وحرص الطلاب على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، وأعربوا عن تقديرهم للدكتور محمد الخشت وسعادتهم بتواجده معهم، حيث استجاب الدكتور الخشت لمقترحات الطلاب، ووجه بتنفيذها سواء ما يتعلق بالتغذية أو توفير مقومات الراحة في غرف السكن، واستجاب الدكتور الخشت لطلب الطلاب له بالحضور لأداء صلاة الجمعة معهم قريبًا.



الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء (8)



الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء (1)



الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء (2)



الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء (3)



الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء (4)



الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء (5)



الخشت يشارك طلاب المدن فى مأدبة غداء (6)