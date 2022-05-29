الجيش الأوكرانى: مقتل 30 ألف جندى روسى وتدمير 1338 دبابة منذ بداية العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1338 دبابة و3270 مركبة قتالية مصفحة و631 نظاما مدفعيا و93 نظام دفاع جوي و207 طائرات حربية و174 مروحية و504 طائرات بدون طيار و116 صاروخ كروز.



وأكدت أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينة باخموت.



على صعيد آخر، أعلن عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية مقتل إمرأة وإصابة 7 أخرين جراء قصف روسي على منطقة سكنية بالمدينة.. مشيرا إلى أن اثنين من المصابين في حالة خطرة.



وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية أن عمدة ميكولايف نشر مقطع فيديو أظهر الأضرار الناجمة عن القصف الروسي على المنطقة السكنية في المدينة.