وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للذين تماثلوا للشفاء بلغ ١٧٨ ألفا و٤٠٧ أشخاص، وأنه لم يتم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.



وشدد الوزارة على المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.