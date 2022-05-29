اليوم السابع
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التعليم تنعى مراقب لجنة امتحانات بالدبلومات الفنية توفى فى حادث بالقليوبية

الأحد، 29 مايو 2022 11:34 ص
التعليم تنعى مراقب لجنة امتحانات بالدبلومات الفنية توفى فى حادث بالقليوبية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تقدم الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى بخالص العزاء لأسرة المٌعلم  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد، المعلم بمدرسة كفر شكر الصناعية بنين والذى كان منتدبا للعمل بلجنة رقم 683 كفر شبين للتعليم الأساسي بشبين القناطر بمحافظة القليوبية أثر حادث أليم.
 
ويواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى المواد الدراسية المختلفة حسب الشعب والتخصصات، حيث يؤدى طلاب بعض الشعب امتحان اللغة الإنجليزية والفيزياء العامة وإدارة مشروعات زراعية صغيرة لطلاب الدبلوم الفنى الزراعى و تكنولوجيا معدات
 
وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.
 
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  
 
وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.
 
 
 

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