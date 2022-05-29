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جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان الإنجليزى والفيزياء للثانوى الفنى

الأحد، 29 مايو 2022 09:40 ص
جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان الإنجليزى والفيزياء للثانوى الفنى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشرت جروبات الغش الإلكترونى امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية، بعد بدء لجنة الامتحانات، إضافة إلى امتحان الفيزياء، وأيضا امتحان تكنولوجيا معدات لشعبة الملابس الجاهزة، حيث تم تصوير الأسئلة ونشرها بأختام لجان الامتحانات، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها وتحرير محاضر بوقائق الغش ومحاسبة المتسبب فى تصوير الأسئلة.
 
ويواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى المواد الدراسية المختلفة حسب الشعب والتخصصات، حيث يؤدى طلاب بعض الشعب امتحان اللغة الإنجليزية والفيزياء العامة وإدارة مشروعات زراعية صغيرة لطلاب الدبلوم الفنى الزراعى وتكنولوجيا معدات
 
وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.
 
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي  الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  
 
وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.
 
 

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